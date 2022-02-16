Enerji devlerinin elde ettiği karlar dikkat çekiyor

Birçok ülkede enerji fiyatları, yüksek oranlarda artış gösterdi. Dünyanın önde gelen enerji firmalarının gelirleri göze çarpıyor.

Dünya genelinde akaryakıt fiyatları artarken, önde gelen enerji şirketlerinin elde ettiği karlar dikkat çekiyor.

Fiyatlar son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. ExxonMobil, Chevron, Shell ve BP gibi kuruluşlar, son çeyrekte yaklaşık 25 milyar dolar kar elde etti.

ENERJİ ŞİRKETLERİNİN YÜKSELEN GELİRLERİ

ABD'nin en büyük petrol şirketi ExxonMobil, 2021 yılının son çeyreğinde kazancını 8.9 milyar dolar olarak açıkladı.

New York Times'ta yer alan haberde, "Şirketin başarısı, büyük ölçüde enerji talebi toparlanırken, 2021 boyunca petrol fiyatlarındaki iyileşmeden kaynaklandı." denildi.

PEŞ PEŞE KAR AÇIKLADILAR

Yine ABD merkezli kuruluş olan Chevron, ham petrol ve doğalgaz fiyatlarının arttığı bir dönemde 5.1 milyar dolar net kar bildirdi.

Bir önceki yılın aynı döneminde, talepte koronavirüs salgını kaynaklı düşüş nedeniyle 665 milyon dolarlık kaybın yaşandığı aktarıldı ve bu durumun tersine çevrildiği kaydedildi.

DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR

Kar açıklayan bir diğer enerji şirketi de Londra merkezli Shell oldu. Avrupa'nın en büyük enerji kuruluşu, piyasadaki fiyat artışının da etkisiyle 2021'in dördüncü çeyreğinde 6.39 milyar dolar kar kaydetti.

2020 yılında söz konusu gelirin 393 milyon dolar olduğu belirtildi.

Son olarak BP, geçen yılın son çeyreğini 4.1 milyar dolarlık kar ile kapattı. Analistlerin beklentisi, 3.9 milyar dolardı.

"TÜKETİCİLER DAHA DEĞİŞKEN FİYATLAR BEKLEMELİ"

Londra merkezli firmanın CEO'su Bernard Looney, BP gibi şirketlerin yeni fosil yakıt projelerine yapılan harcamaları azaltmasıyla birlikte tüketicilerin daha değişken petrol ve gaz fiyatları beklemesi gerektiğini belirtti.

Looney, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha fazla volatilite bekleyebiliriz." diye ekledi.