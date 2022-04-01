Enerji fiyatları dünyada durdurulamıyor

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel piyasalarda petrol, doğalgaz ve kömür fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ertesinde doğalgaz, petrol ve kömür fiyatları hızla arttı.

SAVAŞTAN ÖNCE DOĞALGAZ 87,76 EUROYDU

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bir gün önce 23 Şubat'ta Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de mart vadeli kontratların megavatsaat fiyatı, 87,76 eurodan kapanmıştı.

SAVAŞIN BAŞLADIĞI GÜN DOĞALGAZ 130 EURO OLDU

Savaşın başladığı 24 Şubat'ta ise gaz kontrat fiyatı megavatsaat başına 130,66 euroya çıktı.

YAPTIRIMLARIN ETKİSİYLE DOĞALGAZ 217,29 EUROYA ÇIKTI

Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla yükselen doğalgazın megavatsaat fiyatı 7 Mart'ta 217,29 euro ile tüm zamanların rekor kapanışını gördü.

MART ORTASINDA FİYATLAR BİR MİKTAR GERİLEDİ

Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin olumlu sonuç verebileceği ümidi ve savaşa rağmen Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz akışında sorun yaşanmadığını duyurmasıyla fiyatlar, mart ortasında bir miktar geriledi.

RUSYA'NIN RUBLE İLE SATIŞ AÇIKLAMASI DOĞALGAZ FİYATLARINI TEKRAR ARTIRDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına yönelik kararnameyi imzalamasıyla fiyatlar tekrar yükselişe geçti.

DOĞALGAZIN DÜNKÜ FİYATI 125,90 EURO

TTF'de işlem gören mayıs vadeli kontratların fiyatı dün 125,90 eurodan kapandı. Böylece, söz konusu savaşının başından beri Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 43 arttı.

PETROLDE ARTIŞ DEVAM ETTİ

Dünya genelinde en yaygın referans olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı Rusya-Ukrayna savaşından bir gün önce 23 Şubat'ta 96,84 dolardan kapanmıştı.

Brent petrolün varil fiyatı savaşın başladığı gün bir önceki günün kapanışına göre yüzde 9,24 artarak 105,79 dolara çıktı. Petrolün varil fiyatı, savaşın yol açtığı arz endişeleriyle 7 Mart'ta 139,13 dolara kadar yükselerek Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay içinde günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrolün piyasaya sunulacağını duyurmasının ardından petrolün varil fiyatı 107,91 dolardan kapandı. Böylece, 23 Şubat'tan bu yana petrolün varil fiyatı yüzde 11 arttı.

KÖMÜR FİYATLARI YÜZDE 46 ARTTI

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 23 Şubat'ta 186,20 dolardan kapanırken, savaşın başladığı 24 Şubat'ta fiyatlar 229,75 dolara yükseldi. Nisan vadeli kontratlarda ise fiyat 31 Mart'ta günü 273 dolardan kapattı. Böylece kömürün ton fiyatı 23 Şubat'a göre yüzde 46 artış gösterdi.