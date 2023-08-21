Enerji fiyatları geriledi! Almanya'da üretici fiyatları rahatladı Bugün Almanya'nın üretici fiyat endeksi düşüş yönünde açıklandı. Bu düşüşte enerji fiyatları aktif rol oynadı.

AA

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa ülkelerine olumsuz yansımalarından birisi de enerji fiyatlarının artışı yönünde gerçekleşmişti. Tabii bu durum, Avrupa'nın dev ekonomisi Almanya'yı da etkilenmişti.

Almanya'nın Federal İstatistik Bürosu (Destatis) yaptığı açıklamada, Almanya'da üretici fiyatlarının temmuz ayında yıllık bazda yüzde 6 düşerek Kasım 2020'den bu yana ilk düşüşünü kaydettiğini bildirdi.

Kurumun açıkladığı enerji fiyatlarındaki yıllık belirgin düşüş 2020 yılından bu yana ilk defa verilere olumlu yansıdı.

"Düşüş baz etkisinden kaynaklandı"

Düşüşün büyük ölçüde baz etkisinden kaynaklandığını söyleyen Destatis, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bir sonucu olarak Temmuz 2022'de fiyatların yükseldiğini hatırlattı.

Üretici fiyatlarının bir önceki yıla göre gerilemesinin temel nedeni enerji fiyatlarındaki gerilemenin yanı sıra ara malı fiyatlarındaki düşüşlerdir.

Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 19,3 geriledi

Temmuz ayında Almanya'da enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 19,3 oranında gerilerken, üretici enflasyonu üzerinde en fazla elektrik fiyatlarının düşmesinin etkili olduğu belirtildi.

Elektrik fiyatları yüzde 30 ​​azaldı

Tüm müşteri grupları genelinde elektrik fiyatları Temmuz 2022'ye göre yüzde 30 ​​geriledi.

Doğalgaz fiyatları yüzde 16,2 düştü

Doğalgaz fiyatları ise aynı dönemde yüzde 16,2 oranında gerilemiştir. Aynı zamanda Aralık 2020'den bu yana ilk yıllık düşüş.

Madeni yağ fiyatları yüzde 16,6 azalma gösterdi

Temmuz ayında madeni yağ fiyatları yıllık bazda yüzde 16,6 geriledi.

Enerji fiyatları hariç ÜFE

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, üretici fiyatları Temmuz 2022'ye göre yüzde 2 daha yüksek, Haziran 2023'e göre ise yüzde 0,4 daha düşük gerçekleşti.