Enerji fiyatlarının artışı Alman ekonomisine 64 milyar euroluk sekte vurdu

Ifo, yüksek gaz ve petrol fiyatlarının Alman ekonomisinde 64 milyar euro gelir kaybına yol açacağını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının enerji maliyetleri üzerinde oluşturduğu baskı, Avrupa'daki ülkelerin bütçelerinde gedik açılmasına neden oluyor.

Almanya'nın ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yüksek gaz ve petrol fiyatlarının bu yıl Alman ekonomisinde 64 milyar euro reel gelir kaybına yol açacağını bildirdi.

Ifo tarafından gerçekleştirilen “Mevcut enerji krizinde gerçek gelir kayıplarının belirlemesi” araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Ülkenin Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sının yüzde 1,8'ine denk

Araştırmada, bu yıl için reel gelir kayıplarının 64 milyar euro seviyesinde olacağı belirlenirken bu rakamın da ülkenin Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 1,8'ine denk geleceği tahmin edildi.

2023'teki kayıp şimdiden hesaplandı

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Gelecek yıl yaklaşık 9 milyar euro veya ekonomik üretimin yüzde 0,2'si kadar reel gelir kaybının olacağını tahmin ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Enerji krizinin boyutları geçmişi hatırlattı

AA'nın haberine göre, Wollmershaeuser, 2021-2023 döneminde yaklaşık 110 milyar euro veya yıllık GSYH’nın yüzde 3’ine kadar reel bir gelir kaybı oluşacağını vurgulayarak, “Bu rakamın daha yüksek olduğu tek zaman, ekonomik üretimdeki kaybın yüzde 4 olduğu 1979-1981 ikinci petrol krizi sırasındaydı. 1973-1974'teki ilk petrol krizinin yüzde 1,5'lik bir kayba neden olduğunu hesaplıyoruz.” ifadesini kullandı.