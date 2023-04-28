Enerji ithalatı faturası mart ayında yüzde 30,5 azaldı Enerji ithalatı enflasyonu artıran çok önemli bir etken olarak ortada duruyor. Türkiye'nin kendi enerjisini üretme çabalarının altında da bu ve dışa bağımlalığı azaltma çabası var.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistikleri enerji ithalatındaki detayları gözler önüne serdi.

Enerji ithalatı, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak özetleniyor.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 azalarak 5 milyar 844 milyon 139 bin dolara geriledi.

Martta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar oldu. Bu tutarın 5 milyar 844 milyon 139 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı oluşturdu. Geçen yıl mart ayında bu rakam 8 milyar 410 milyon 156 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Enerji ithalatı yıllık bazda yüzde 30,5 düştü

Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 30,5 azaldı.

Ham petrol ithalatı geriledi

Öte yandan, ham petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,2 azalarak 2 milyon 528 bin 964 tona geriledi.