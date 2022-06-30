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    Enerji ithalatı faturası mayısta yıllık yüzde 124 arttı

    Türkiye olarak kullandığımız enerjinin büyük çoğunluğunu ithal ediyoruz. Bu da bizim dış ticaret açığımıza neden oluyor ve enflasyonumuza olumsuz yansıyor.
    • 30.06.2022 - 12:40
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    Enerji ithalatı faturası mayısta yıllık yüzde 124 arttı

    Ülkece enerji ithal etmek bir ekonomik sorunken ithalatımızın artmasının temelinde ise koronavirüs salgını sonrası sanayinin çarklarının döndüğünü de gösteriyor.

    Enerji ithalatı faturası mayısta yıllık bazda yüzde 124 arttı

    Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124 artarak 6 milyar 942 milyon 499 bin dolara yükseldi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar oldu.

    AA'nın haberine göre bu tutarın 6 milyar 942 milyon 499 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

    petrol

    Ham petrol ithalatı yüzde 1,5 arttı

    Öte yandan, ham petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 2 milyon 971 bin 193 tona çıktı.


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