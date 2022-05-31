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    Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 135,1 arttı

    Bugün TÜİK'in açıkladığı dış ticaret endeksinde enerji ithalatının oranı dikkati çekti.
    • 31.05.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:24
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    Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 135,1 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu'na  (TÜİK) göre enerji ithalatı faturası, nisanda yıllık bazda yüzde 135,1 artış göstererek dış ticaret açığının en büyük nedenini oluşturdu.

    7 milyar 781 milyon 946 bin dolarlık ithalat

    Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 135,1 artarak 7 milyar 781 milyon 946 bin dolara yükseldi.

    Üretim arttı, enerji ithalatı çoğaldı

    AA'nın haberine göre, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 29 milyar 480 milyon dolar oldu. Bu tutarın 7 milyar 781 milyon 946 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın nisan ayında bu rakam 3 milyar 309 milyon 962 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.

    Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 135,1 arttı #1

    Ham petrol ithalatı yükseldi

    Öte yandan ham petrol ithalatı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 3 milyon 16 bin 571 tona çıktı.


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