Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 12,2 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 754 milyon 576 bin dolara kadar geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubatta Türkiye'nin toplam ithalatının tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon 384 bin dolar oldu.

Bu veriler içerisinde Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, yenilenebilir enerjinin kullanılmasının da etkisiyle şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 düştü.

MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR, BİTÜMENLİ MADDELER VE MİNERAL MUMLAR

Bunun 2 milyar 754 milyon 576 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞIN ETKİSİ

Geçen yılın şubat ayında bu rakam 3 milyar 136 milyon 53 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 12,2 azaldı. Enerji ithalatının azalmasında yerli ve yenilenebilir enerji üretimindeki artış etkili oldu.

HAM PETROL İTHALATI YÜZDE 32,6 AZALDI

Öte yandan, şubatta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 32,6 azalarak 1 milyon 567 bin 876 tona geriledi.