Enerji ithalatı faturası temmuzda yüzde 5,6 arttı Bugün açıklanan temmuz ayı dış ticaret endeksine göre, enerji ithalatının arttığı belirlendi. Türkiye'nin toplam ithalatı 29,8 milyar dolar olurken, bu tutarın 5,3 milyar doları enerji ithalatı olarak gerçekleşti.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuz ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 804 milyon 876 bin dolar olarak belirlendi.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 5 milyar 300 milyon 919 bin dolar oldu.

ENERJİ İTHALATI: 5,3 MİLYAR DOLAR

Bu tutarın 5 milyar 300 milyon 919 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

ENERJİ İTHALATI YÜZDE 5,6 ARTTI

Temmuz 2023'te bu rakam 5 milyar 17 milyon 647 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,6 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 8,2 artarak 2 milyon 615 bin 90 tona yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)