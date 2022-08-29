Enerji ithalatı faturası temmuzda yüzde 95,7 arttı

Bugün açıklanan dış ticaret verisinde ithalata damga vuran enerjinin miktarındaki artış dikkati çekti.

Ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,7 artarak 7 milyar 746 milyon 140 bin dolara yükseldi.

Aylık artış yüzde 41,4

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'nin ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 7 milyar 746 milyon 140 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Ham petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı

Öte yandan, ham petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 2 milyon 993 bin 844 tona geriledi.