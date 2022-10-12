Enerji krizi Hollanda'daki seraları vurdu

Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği enerji krizi, Avrupa ülkelerini farklı şekillerde etkilemeye devam ediyor. Hollanda'da çicekçilik ağırlıklı olmak üzere seracılık faaliyetleri olumsuz etkilendi.

Hollanda, Avrupa'da en fazla çiçek ihraç eden ülke konumunda bulunuyor. Ülke, seralarıyla Avrupa'nın taze meyve ve sebze üretiminde de önemli rol oynuyor.

Seralarda, ısıtma ve aydınlatma sistemleri nedeniyle yoğun enerji kullanılıyor.

Seracılık sektörüne ilişkin rakamlar paylaşıldı

Hollanda seracılık sektör kuruluşu Glastuinbouw Nederland yaptığı bir araştırmanan bulgularını paylaştı.

Hollanda'da seracılık sektöründe yüksek enerji maliyetleri nedeniyle gıda ve çiçek üretimi düştü.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Hollandalı firmaların yüzde 8'inin bu yıl iflas edeceği tahmin ediliyor.

Şirketlerin üçte biri likidite sorunu yaşıyor

Seracılıkla uğraşan şirketlerin yaklaşık üçte birinin yüksek gaz ve elektrik fiyatları nedeniyle likidite sorunu yaşadığı kaydedilen açıklamada, "Enerji krizinin Hollanda seracılığı için felaket sonuçları oldu. İşletmelerin yüzde 8'inin bu yıl iflas başvurusunda bulunması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Seralardaki çalışanlar azalabilir

Açıklamada, sektördeki şirketlerin dörtte birinin istihdam kaybı tahmininde bulunduğu ve firmaların yüzde 75'inin likidite sorunları nedeniyle ürün yetiştirme stratejilerini değiştirdiği vurgulandı.

Ürün yelpazesi azalacak

Enerji krizi nedeniyle piyasada daha az Hollanda sebzesi, meyvesi, çiçeği ve bitkisinin bulunacağına işaret edilen açıklamada, yakın zamanda ürün yelpazesinin daha da daralacağı belirtildi.

"Sera ve bahçecilik şirketleri yeterli kaynağa sahip değil"

Açıklamada, sera ve bahçecilik şirketlerinin enerji dönüşümü için yeterli mali kaynak ve teşviklere sahip olmadığının altı çizildi.

Kriz çıkabilir ve felakete sonuçlar ortaya çıkabilir

Enerji krizinin mevcut gelir modeline uymayan bir maliyet artışına neden olduğu ifade edilen açıklamada, sektöre yeterli destek sağlanmaması halinde krizin Hollanda ekonomisi için "felaket" sonuçlar ortaya çıkaracağı kaydedildi.