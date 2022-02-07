Enerji piyasalarında emtia fiyatları 1 yılda 3 katına çıktı

Enerji emtia fiyatlarında Avrupa ağırlıklı tüm dünyada yaşanırken, en yüksek artış Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de meydana geldi.

Koronavirüs salgınının ardından ülkelerin toparlanma süreci devam ederken, petrol, doğalgaz ve kömür taleplerinin hızla artması fosil yakıt piyasalarında şiddetli dalgalanmalara yol açtı. Hatta küresel piyasalarda enerji emtia fiyatları, şubatta yıllık bazda 3 kattan fazla artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ HOLLANDA MERKEZLİ TTF'DE YAŞANDI

"Trading Economics" verilerinden yaptığı derlemeye göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de mart vadeli kontratlar için fiyatlar, bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 367 artışla megavatsaat başına 17,70 euodan 82,65 euroya yükseldi.

Ekonomilerin açılmasıyla oluşan güçlü talep, LNG piyasalarında Asya ülkeleriyle yaşanan rekabet ve Rusya'nın sevkiyatları artırmaması nedeniyle doğalgaz fiyatlarında rekor artışlar yaşandı.





İNGİLTERE'DEKİ DOĞALGAZ FİYATLARI YÜZDE 271 ARTTI

Söz konusu dönemde, İngiltere gösterge doğalgaz fiyatı yüzde 271 artışla megavatsaat başına 53,83 sterlinden 200 sterline ulaştı.

Asya'da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gösterge fiyatı, Japan/Korea Marker'da Nisan 2020'de rekor düşüşle milyon BTU (İngiliz ısı birimi) başına 1,83 dolara kadar gerilerken, bugün itibarıyla yıllık bazda yüzde 150 artışla 30 dolar seviyesine yükseldi.

Kömürün fiyatı ise yüzde 161 artışla ton başına 84,69 dolardan 221 dolara kadar çıktı.





BRENT PETROL SON 8 YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Benzin fiyatlarında da küresel çapta büyük artış yaşandı. Buna göre, benzinin fiyatı galon başına 1,63 dolardan yüzde 66 artışla 2,70 dolar oldu.

Sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) ana bileşenlerinden propanın galonunun fiyatı da 0,83 dolardan yüzde 53 artışla 1,28 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 66 artışla 93,68 dolara kadar çıktı ve son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel piyasalarda ayrıca kerestenin fiyatı da bin board feet başına yüzde 30 artışla 825 dolardan 1070 dolara çıktı.