Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez petrol davasında Türkiye'ye ceza verildiği iddiasını yalanladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından dün bir açıklama yapılarak, petrol anlaşmazlığı için ICC nezdinde görülen davada, Irak'ın Türkiye'den tazminat aldığı haberlerine açıklık getirilmişti. Bugün de Bakan Dönmez, haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, Türkiye ve Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava ile ilgili olarak Türkiye'ye 1,4 milyar dolarlık bir cezanın verilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Dönmez, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Tek taraflı yaptırım yok"

Bakan Dönmez, "Türkiye'ye 1,4 milyar dolar ceza verildiği" iddiasına yönelik, "Böyle bir rakamda ceza söz konusu değil. Büyük kapsamlı bir rapor var ve ona bağlı bazı yaptırımlar söz konusu. Tek taraflı yaptırım yok." açıklamasını yaptı.

"Irak tarafından iddia edilen 5 konudan 4'ü reddedildi, 1'i kabul edildi"

Türkiye ve Irak arasındaki anlaşmazlıkla ilgili, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin verdiği karar hatırlatılarak, "1,4 milyar dolar ceza verildiği bildirildi. Bu cezayı neden aldık?" sorusu üzerine Dönmez, şunları kaydetti:

Böyle bir rakamda ceza söz konusu değil. Büyük kapsamlı bir rapor var ve ona bağlı bazı yaptırımlar söz konusu. Tek taraflı yaptırım yok. Irak tarafından iddia edilen 5 konudan 4'ü reddedildi, 1'i kabul edildi. Bizim iddialarımız, taleplerimiz vardı. Taleplerimizin 6 konudan 5'i kabul edildi, 1'i reddedildi. Buna dayalı olarak yaptırımlar, şimdi arkadaşlarımız, hukukçular tarafından değerlendiriliyor. Irak hükümetiyle aramızda zaten yürürlükte olan bir anlaşmamız var. O anlaşma, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin verdiği bu rapor ve uluslararası hukuka göre, biz yapıcı bir rol oynamayı düşünüyoruz. Bunu biraz daha zaman gösterecek.

"Başka konularda başka davalar da devam ediyor"

"Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde Türkiye'yi ilgilendiren benzer enerji gerekçeli başka dosya var mı?" sorusu üzerine Dönmez, "Başka konularda başka davalar da devam ediyor, ama hükümetin taraf olduğu başka hususlar da var." diye konuştu.

"İran doğalgazıyla ilgili taraf olunan bir dava yok"

"Irak'ın dışında İran doğalgazıyla ilgili de taraf olduğumuz bir dava süreci var mı?" sorusuna ise Dönmez, "Hayır, yok." yanıtını verdi.