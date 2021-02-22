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    Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı, altın üretim oranlarını paylaştı

    Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, altın üretiminde son 5 yılın verilerini paylaştı. 2020 yılında 42 ton altın üretimi gerçekleştiği bildirildi.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 12:44
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    Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı, altın üretim oranlarını paylaştı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Türkiye’nin altın üretiminin son 5 yılına ait tablo yayınladı.

    Bakanlık yaptığı paylaşıma, "Altın üretiminde rekorlarla dolu 5 yıl" notunu düştü.

    42 TON ALTIN ÜRETİLDİ

    Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye’nin altın üretimi 2016’da 24,5 ton, 2017’de 22,5 ton, 2018’de 27,1 ton, 2019’da 38 ton gerçekleşirken, 2020 yılında ise 42 ton olarak kaydedildi.

    Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı, altın üretim oranlarını paylaştı #1

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