Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gerçek dışı yatırım duyurularına karşı bilgilendirdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir açıklama yaparak, "yatırım fırsatı" başlığı adı altında sunulan gerçek dışı duyurulara karşı harekete geçti.

AA

Sosyal medya ya da bazı internet siteleri üzerinden Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerinin isimleri kullanılarak "yatırım fırsatı" başlığı adı altında gerçek dışı mesajlar paylaşılıyor.

"Gerçek dışı duyurulara itibar edilmesin"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşları, sosyal medya üzerinden BOTAŞ ve TPAO yetkililerinin isimleri kullanılarak "yatırım fırsatı" başlığı adı altında sunulan gerçek dışı duyurulara itibar edilmemesi yönünde uyardı.

"Şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı duyuruları gerçeği yansıtmıyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden BOTAŞ ve TPAO şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı gibi gerçeği yansıtmayan duyurularla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu ifade edildi.

"Paylaşımlarda gerçekmiş gibi yetkili fotoğrafı ve logo kullanılması aldatmasın"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin başta olmak üzere, toplum tarafından tanınan isimlerin görüntüleri kullanılarak yapılan paylaşımların mali ve hukuki yönden suç teşkil ettiği belirtilen açıklamada, "yatırım fırsatı" başlığıyla sunulan ve gerçeklik algısı artırmak için BOTAŞ ve TPAO logoları kullanılan paylaşımların "oltalama ve dolandırıcılık girişimi" olduğu vurgulandı.

"Devlet kuruluşları borsada işleme açılmaz"

Söz konusu şirketlerin sermayesinin yüzde 100 devlete ait olduğuna, geçerli mevzuat gereğince kamu iktisadi teşebbüsü şeklinde oluşturulmuş yapıları gereği borsada herhangi bir işlem görmelerinin söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: