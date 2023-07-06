Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı RES başvurularını onayladı Rüzgar enerji santralleri Türkiye'nin genelinde yayıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Türkiye genelindeki 21 rüzgar enerji santraline onay verdiğini duyurdu.

AA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin çeşitli illerinde kurulmak üzere toplam 21 lisanssız rüzgar enerjisi santrali (RES) başvurusunu onayladı. Bakanlık, internet sitesinde lisanssız RES başvurularının teknik değerlendirme sonuçlarını yayınladı. Buna göre, onaylananlar arasında Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ için yapılan 21 lisanssız RES başvurusu var. Toplamda 99 bin 958 kilovat seviyesinde elektrik kurulu güç Söz konusu illerde toplam 99 bin 958 kilovat seviyesinde elektrik kurulu gücü planlanıyor.