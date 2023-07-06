Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı RES başvurularını onayladı

AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin çeşitli illerinde kurulmak üzere toplam 21 lisanssız rüzgar enerjisi santrali (RES) başvurusunu onayladı.
Bakanlık, internet sitesinde lisanssız RES başvurularının teknik değerlendirme sonuçlarını yayınladı.
Buna göre, onaylananlar arasında Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ için yapılan 21 lisanssız RES başvurusu var.
Toplamda 99 bin 958 kilovat seviyesinde elektrik kurulu güç
Söz konusu illerde toplam 99 bin 958 kilovat seviyesinde elektrik kurulu gücü planlanıyor.