Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 5 yılda çevreye 1 milyar liralık yatırım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası"nda çevreye yapılan yatırım ile ilgili bilgi verdi.

AA

Çevreyi korumak ve yatırım yapmak için projeler üretiliyor ve çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası"nda sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, yatırımları gözler önüne serdi.

Bakanlık, bağlı kurum ve kuruluşlarla çevresel faaliyetler için son 5 yılda yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapıldığını ve bunun karşılığında 650 milyon liralık tasarruf sağlandığını bildirdi.

"854 hektarlık alana 566 bin 638 adet değişik türde fidan dikildi"

"Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası"na ilişkin yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

Sadece 2023'te 3 milyon metreküp atık su arıtıldı, 767 bin metreküp atık su geri kazanıldı. 854 hektarlık alana 566 bin 638 adet değişik türde fidan dikildi ve 6 bin 233 ton karbon salımı önlendi.

"1 milyar liralık yatırım, 650 milyon liralık tasarruf sağladık"

Sıfır Atık Projesi kapsamında 6 bin 600 ton atığın geri kazanımıyla 5 bin 546 adet ağaç kesiminin önüne geçildi. Kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çevresel faaliyetler için son 5 yılda yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yaptık. Bunun karşılığında 650 milyon liralık tasarruf sağladık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)