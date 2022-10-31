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    Enerjide acele kamulaştırma kararları alındı

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
    • 31.10.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:20
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    Enerjide acele kamulaştırma kararları alındı

    Çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazların kamulaştırmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Bayburt'un Demirözü ilçesindeki taşınmaz

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırılılan taşınmazların içinde; Bayburt'un Demirözü ilçesine doğalgaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMS-A şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla Esentepe Mahallesi sınırları içindeki 1696 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmesi var.

    Elektrik hatlarının geçeceği direk yerleri kamulaştırılacak

    Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Polateli 380 TM İrtibatları Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

    "154 kV Pülümür TM İrtibat Hatları Projesi" kapsamında gösterilen taşınmazların da TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

    elektrik

    Manisa'nın Soma ilçesinde kamulaştırma

    Ayrıca, Manisa'nın Soma ilçesinde kurulacak Soma Kolin TES Elektrik Üretim Tesisi için gerekli bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması işlemleri gerçekleştirilecek.


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