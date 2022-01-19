Enerjisini kendisi sağlayan evlere ilgi arttı

Koronavirüs salgınında izole yaşama olan ilgi kendi kendine yeten evlere yöneldi.

Pandemi ve şehir hayatının zorluğu nedeniyle kendi kendine yeten evlere ilgi artarken, bazı ev sahipleri güneş panelleri kurup kendi elektriğini de üretiyor.

Pandemide doğaya artan ilgi, home office çalışma düzeni, şehirlerde artan yaşam maliyetleri gibi faktörler insanları çevre ilçelerden arsa alıp merkezden uzaklaşmaya itiyor.

KENDİ TARIMINI YAPACAKLAR BAHÇELİ EV İSTİYOR

Kimi arsasına yaptırdığı bungolov evde boş zamanlarını geçirmek, kimi ise ailesine yetecek kadar tarım yapmayı hedefliyor. Kendi kendine yeten evlere ilgi artarken bazı ev sahipleri güneş panelleri kurup, kendi elektriğini de üretmeye başladı.

500 BİN LİRA İLE 1 MİLYON LİRA ARASINDA BÜTÇE GEREK

Artan ilgi nedeniyle fiyatların katlandığı İstanbul çevresinde, uzmanlara göre, yeni bir yaşam alanı kurmak için 400-500 metrekaredeki bir arsa ve üzerindeki ev için ortalama 500 bin lira ile 1 milyon lire arasında bir bütçenin gözden çıkarılması gerekiyor.

"PANDEMİYLE BİRLİKTE İLGİ ARTTI"

Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, tarım yapmak ve hobilerini gerçekleştirmek isteyenlerin sayısının pandemi döneminde arttığını aktaran dile getirdi.

ÇATALCA, SİLİVRİ TERCİH EDİLİYOR

Özellikle İstanbul çevre ilçelerine talebin yoğunlaştığına dikkat çeken Altınay, “Çatalca, Silivri hattında daha çok talep vardı. Ama bütçesi yetmeyenler bu sefer Tekirdağ’da Çerkezköy, Kapaklı ve Saray hattını tercih etti.” diye konuşarak boş alanların giderek tükendiğini dile getirdi.

Yatırım yapılacak yerin tapu niteliği eğer bir tarla ise burada bir yapının yapılmaması gerektiği, dikkat edilmesi gerekenler arasında bulunuyor.

“AYRINTILARA DİKKAT”

Arsa alırken dikkat edilmesi gereken birçok konu bulunuyor. Yatırım yapmayı düşünenler için Altınay'a göre satın alınacak yerde hem hobi bahçesi olarak kullanacak hem de kalınacak bir yer olacaksa her şey resmi olacak.