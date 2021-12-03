Enflasyon oranı açıklandı mı, kaç oldu? Kasım 2021 enflasyonu

Enflasyon oranı açıklandı mı, kaç oldu? Kasım 2021 enflasyonu

TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaşı etkiliyor. Peki 2021 Kasım enflasyon oranı açıklandı mı, kaç oldu?

Ekonomi gündemini takip eden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TÜİK'te...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, zamları ve kira artış oranlarını etkiliyor.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç o? İşte detaylar…

KASIM 2021 ENFLASYONU YÜZDE KAÇ?

Kasım ayına ait enflasyon oranı 3 Aralık Cuma günü saat 10.00'da açıklandı.

Buna göre, kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 21,31 oldu