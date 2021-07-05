Enflasyon rakamı kamu işçisinin zam pazarlığında

Bugün açıklanacak enflasyon ile birlikte belli olacak maaş zamlarından birisi de kamu işçilerini kapsayacak. Enflasyon oranı zamma direk yansımayacak ama belirleyen kıstaslardan biri olacak.

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, işçi kesiminin taleplerini, haziran ayı enflasyonunu da dikkate alarak değerlendirecek.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEPLERİNDE BU YILIN İLK 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMI DİKKATE ALINACAK

Kamudaki 700 binden fazla işçinin ücret zammının belirleneceği görüşmelerde işvereni temsil eden ve işçi tarafını taleplerinin ekonomik boyutunu yaklaşık bir aydır değerlendiren Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi kesiminin taleplerini bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamını dikkate alarak değerlendirecek.

700 BİNDEN FAZLA İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 20 ZAM İSTEDİ

Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

SONUÇ TEMMUZ AYININ ORTALARINDA ALINACAK

TÜHİS'in teklifini sunmasının ardından hareketlenecek zam pazarlığının temmuz ayının ortasında sonuçlanması bekleniyor.