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    Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak

    TCMB, "Enflasyon Raporu 2021-II"nin tanıtımı amacıyla 29 Nisan Perşembe günü basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
    • AA
    • 26.04.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 11:32
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    Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2021-II"nin tanıtımı amacıyla 29 Nisan Perşembe günü düzenleyeceği basın bilgilendirme toplantısı, tüm piyasaların odağında olacak.

    "Enflasyon Raporu 2021-I" toplantısında enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 7,3 ila yüzde 11,5 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü.

    TOPLANTI SANAL ORTAMDA

    TCMB'den yapılan duyuruya göre, koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı, sanal ortamda gerçekleştirilecek.

    Enflasyon raporu 29 Nisan da açıklanacak #1

    TOPLANTI CANLI İZLENEBİLECEK

    Saat 10.30'da başlayacak toplantı, bankanın internet sitesinden, resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

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