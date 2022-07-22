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    Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı 28 Temmuz'da

    Merkez Bankası'nın merakla beklenen enflasyon toplantısının tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 15:27
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    Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı 28 Temmuz'da

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Enflasyon Raporu 2022-III Bilgilendirme Toplantısı"nın 28 Temmuz Perşembe günü saat 10.30'da yapılacağını duyurdu.

    TCMB'den yapılan açıklamada, toplantının TCMB İdare Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında düzenlenecek olan toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek. Şahap Kavcıoğlu’nun Enflasyon Raporu 2022-III’ün Tanıtımına İlişkin Sunumunun ardından soru ve cevap bölümüne geçilecek.

    TCMB

    Toplantı izlenebilecek

    Toplantı internet sitemizde bu sayfadan ve Bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

    Enflasyon tahmini artmıştı

    TCMB, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda 2022 yıl sonu enflasyon tahmininin 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükseltildiğini bildirmişti.


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