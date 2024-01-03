Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 3 Ocak'ta piyasalarda son durum

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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalardaki hareketler merak ediliyor.
Günü açılışında serbest piyasada dolar/TL 29,7889 lira seviyesine gelerek, tarihi zirvesine çıktı.
Aralık ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
Döviz fiyatları
Dolar: 29,7889 lira
Euro: 32,6600 lira
Altın fiyatları
Ons fiyatının 2 bin 64 dolardan işlem gördüğünü hatırlatalım. Böylece ons altın, dün geldiği 2 bin 74 dolar seviyesine göre düşüş gösterdi.
Gram atın: 1.977 lira
Çeyrek altın: 3 bin 352 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 659 lira
Tam altın: 13 bin 410 lira
Yarım altın: 6 bin 705 lira
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