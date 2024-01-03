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Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 3 Ocak'ta piyasalarda son durum

Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 3 Ocak'ta piyasalarda son durum Bugün TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon verisi açıklanacak. Maaşların da belirleneceği bu verinin öncesinde döviz kurunda sınırla artış ve altında serbest piyasada ise sınırlı düşüş görülüyor.