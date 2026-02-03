Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Şubat’ta piyasalarda son durum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00’da, ocak ayı enflasyon verisi aktarılacak.

Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşanıyor.

ONS ALTIN

Son dönemde düşüş seyrine geçen ons altın, bugün de toparlanma sinyali vererek 4 bin 823 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 3 Şubat 2026’da 6 bin 742 lirada.

GÜMÜŞ

Gümüşün onsu yüzde 4,6 yükselişle 83,7 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 65,8 dolarda seyrediyor.

ALTINDA TOPARLANMA SİNYALİ

Son dönemdeki sert geri çekilmenin ardından altın, kayıplarının bir kısmını telafi ederek yeniden yukarı yönlü bir ivme yakaladı.

Haftanın ikinci işlem gününde spot altın, yüzde 4,2’ye varan yükselişle ons başına 4 bin 850 doların üzerine çıktı.

Küresel piyasalardaki bu güçlü hareket iç piyasaya da yansıdı. Güne 6 bin 509 liradan başlayan gram altın, yükselişini hızlandırarak şu sıralarda 6 bin 731 lira seviyelerinde işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın: 6 bin 742 lira

Çeyrek altın: 11 bin 435 lira

Cumhuriyet altını: 46 bin 607 lira

Tam altın: 45 bin 822 lira

Yarım altın: 22 bin 900 lira

DÖVİZ FİYATLARINDA SON DURUM

Dolar: 43,4865 lira

Euro: 51,4383 lira

Sterlin: 59,7306 lira