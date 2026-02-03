Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Şubat’ta piyasalarda son durum

- TÜİK'in ocak ayı enflasyon verisi açıklaması öncesi döviz ve altın fiyatlarında sınırlı artış yaşandı.
- Altın ons fiyatı yükseldi ve gram altın 6 bin 742 liraya ulaştı.
- Gümüş onsu yüzde 4,6 yükselirken, brent petrol fiyatı hafif azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00’da, ocak ayı enflasyon verisi aktarılacak.
Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşanıyor.
ONS ALTIN
Son dönemde düşüş seyrine geçen ons altın, bugün de toparlanma sinyali vererek 4 bin 823 dolardan işlem görüyor.
Gram altın 3 Şubat 2026’da 6 bin 742 lirada.
GÜMÜŞ
Gümüşün onsu yüzde 4,6 yükselişle 83,7 dolardan işlem görüyor.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 65,8 dolarda seyrediyor.
ALTINDA TOPARLANMA SİNYALİ
Son dönemdeki sert geri çekilmenin ardından altın, kayıplarının bir kısmını telafi ederek yeniden yukarı yönlü bir ivme yakaladı.
Haftanın ikinci işlem gününde spot altın, yüzde 4,2’ye varan yükselişle ons başına 4 bin 850 doların üzerine çıktı.
Küresel piyasalardaki bu güçlü hareket iç piyasaya da yansıdı. Güne 6 bin 509 liradan başlayan gram altın, yükselişini hızlandırarak şu sıralarda 6 bin 731 lira seviyelerinde işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın: 6 bin 742 lira
Çeyrek altın: 11 bin 435 lira
Cumhuriyet altını: 46 bin 607 lira
Tam altın: 45 bin 822 lira
Yarım altın: 22 bin 900 lira
DÖVİZ FİYATLARINDA SON DURUM
Dolar: 43,4865 lira
Euro: 51,4383 lira
Sterlin: 59,7306 lira