Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 5 Temmuz’da piyasalarda son durum
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara Kur Korumalı Mevduat dönüşleri için döviz satışına başladığını açıklarken, piyasalarda enflasyon verileri bekleniyor.

Dolar/TL 26.11 seviyesindeki tarihi zirvesine yakın seyrediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

Döviz fiyatları

Dolar: 26,1094 lira

Euro: 28,4237 lira

Sterlin: 33,1970 lira

Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.

Ons fiyatının 1.922 dolarda olduğunu hatırlatalım.

Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 5 Temmuz’da piyasalarda son durum

Altın fiyatları

Gram atın: 1.612 liradan

Çeyrek altın: 2 bin 663 liradan

Cumhuriyet altını: 10 bin 852 liradan

Tam altın: 10 bin 651 liradan

Yarım altın: 5 bin 321 liradan