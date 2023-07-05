Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 5 Temmuz’da piyasalarda son durum

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara Kur Korumalı Mevduat dönüşleri için döviz satışına başladığını açıklarken, piyasalarda enflasyon verileri bekleniyor.
Dolar/TL 26.11 seviyesindeki tarihi zirvesine yakın seyrediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
Döviz fiyatları
Dolar: 26,1094 lira
Euro: 28,4237 lira
Sterlin: 33,1970 lira
Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.
Ons fiyatının 1.922 dolarda olduğunu hatırlatalım.
Altın fiyatları
Gram atın: 1.612 liradan
Çeyrek altın: 2 bin 663 liradan
Cumhuriyet altını: 10 bin 852 liradan
Tam altın: 10 bin 651 liradan
Yarım altın: 5 bin 321 liradan