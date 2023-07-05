Enflasyon verisi sonrasında döviz ve altın fiyatları Bugün haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Veri sonrasında ilk tepki olarak döviz ve altın yatay yönde seyretti.

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TÜFE'deki değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verisi sonrasında piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

Döviz fiyatları

Dolar: 26,0990 lira

Euro: 28,4925 lira

Sterlin: 33,2385 lira

Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin sınırlı devam ettiği görülüyor.

Ons fiyatının 1.924 dolarda olduğunu hatırlatalım.

Altın fiyatları

Gram atın: 1.613 liradan

Çeyrek altın: 2 bin 666 liradan

Cumhuriyet altını: 10 bin 866 liradan

Tam altın: 10 bin 667 liradan

Yarım altın: 5 bin 333 liradan