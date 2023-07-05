Enflasyon verisi sonrasında döviz ve altın fiyatları

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TÜFE'deki değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verisi sonrasında piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
Döviz fiyatları
Dolar: 26,0990 lira
Euro: 28,4925 lira
Sterlin: 33,2385 lira
Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin sınırlı devam ettiği görülüyor.
Ons fiyatının 1.924 dolarda olduğunu hatırlatalım.
Altın fiyatları
Gram atın: 1.613 liradan
Çeyrek altın: 2 bin 666 liradan
Cumhuriyet altını: 10 bin 866 liradan
Tam altın: 10 bin 667 liradan
Yarım altın: 5 bin 333 liradan