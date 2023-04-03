Enflasyon verisinin ardından altın ve döviz fiyatları

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verisini açıkladı. TÜİK’e göre, mart ayında enflasyon düşüş seyrini sürdürerek yıllık yüzde 50,51 ve aylık ise yüzde 2,29 oldu.
Enflasyon verisini açıklanmasından sonra döviz ve altın piyasasındaki durum şöyle:
Döviz
Dolar 19,1950 lira
Euro 20,7546 lira
Sterlin 23,6146 lira
Altın
Altının onsu 1.959 dolar
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın
Gram altın 1.209 lira
Çeyrek altın 1.998 lira
Cumhuriyet altını 8 bin 144 lira
Tam altın 7 bin 995 lira
Yarım altın 3 bin 998 lira