Enflasyon verisinin ardından altın ve döviz fiyatları Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mart ayı enflasyon verisinin piyasaya etkisi merak ediliyor.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verisini açıkladı. TÜİK’e göre, mart ayında enflasyon düşüş seyrini sürdürerek yıllık yüzde 50,51 ve aylık ise yüzde 2,29 oldu.

Enflasyon verisini açıklanmasından sonra döviz ve altın piyasasındaki durum şöyle:

Döviz

Dolar 19,1950 lira

Euro 20,7546 lira

Sterlin 23,6146 lira

Altın

Altının onsu 1.959 dolar

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın

Gram altın 1.209 lira

Çeyrek altın 1.998 lira

Cumhuriyet altını 8 bin 144 lira

Tam altın 7 bin 995 lira

Yarım altın 3 bin 998 lira