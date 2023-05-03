Enflasyon verisinin ardından piyasalar hareketlendi! Döviz ve altında son durum

Özel Haber
Enflasyon nisan ayında düşüş seyrini sürdürerek, yıllık yüzde 43,68 ve aylık yüzde 2,39 olarak açıklandı.
Enflasyon verisinin ardından piyasalarda hareketlilik görüldü.
Güne 19,4847 lira ile başlayan dolar 19,4836 liraya indi.
Euro 21,5009 liradan 21,5449 liraya yükseldi.
Sterlin ise 24,3680 liradan 24,4346 liraya çıktı.
Altın fiyatları
Altının onsu 2 bin 14 dolarla dünkü seviyesinin üzerine çıkmıştı.
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle oldu:
Gram altın: 1.263 liradan 1.261 liraya indi
Çeyrek altın: 2 bin 88 liradan 2 bin 84 liraya düştü
Cumhuriyet altını: 8 bin 506 liradan 8 bin 494 liraya geriledi
Tam altın: 8 bin 354 liradan 8 bin 339 liraya geriledi
Yarım altın: 4 bin 177 liradan 4 bin 169 liraya düştü