Enflasyon verisinin ardından piyasalar hareketlendi! Döviz ve altında son durum TÜİK'in açıklandığı enflasyon verileri sonrasında para piyasalarında hareketlilik yaşandı. Verinin ardından ilk tepki dolar ve altında düşüş, euro ve sterlinde ise artış yönünde gelişti.

Özel Haber Enflasyon nisan ayında düşüş seyrini sürdürerek, yıllık yüzde 43,68 ve aylık yüzde 2,39 olarak açıklandı. Enflasyon verisinin ardından piyasalarda hareketlilik görüldü. Güne 19,4847 lira ile başlayan dolar 19,4836 liraya indi. Euro 21,5009 liradan 21,5449 liraya yükseldi. Sterlin ise 24,3680 liradan 24,4346 liraya çıktı. Altın fiyatları Altının onsu 2 bin 14 dolarla dünkü seviyesinin üzerine çıkmıştı. İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle oldu: Gram altın: 1.263 liradan 1.261 liraya indi Çeyrek altın: 2 bin 88 liradan 2 bin 84 liraya düştü Cumhuriyet altını: 8 bin 506 liradan 8 bin 494 liraya geriledi Tam altın: 8 bin 354 liradan 8 bin 339 liraya geriledi Yarım altın: 4 bin 177 liradan 4 bin 169 liraya düştü