Enflasyonda en büyük artış ulaşım alanında yaşandı

TÜİK, nisan ayı enflasyon verisini paylaştı. Yıllık olarak en fazla fiyat artışı yüzde 105,86 ile ulaşımda ve aylık olarak da yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında TÜFE'yi bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış olarak açıkladı.

TÜİK, nisan ayı enflasyon verisini paylaşırken aylık ve yıllık değişim gösteren rakamlar dikkati çekti.

Yıllık en büyük artış yüzde yüzde 105,86 ile ulaştırmada oldu

Kurumun paylaştığı verilerde yıllık değişim oranlarına göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

Buna göre, yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası olarak paylaşıldı.





Aylık en fazla artış yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti

Aylık TÜFE'ye göre ise 10 ana grup daha düşük, 2 ana grup daha yüksek değişim gösterdiği bildirildi.

Ana harcama grupları itibarıyla aylık en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,31 ile sağlık ve yüzde 2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.