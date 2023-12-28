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Enflasyonla mücadelede yeni adım! Tütün ürünlerinde vergi dağılımı değiştirildi

Enflasyonla mücadelede yeni adım! Tütün ürünlerinde vergi dağılımı değiştirildi Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefiyle uyumlu bir vergi sistemine geçilmesi için bir karar da tütün ürünlerinin vergi oranlarının azaltılması ve maktu vergi oranının artırılması doğrultusunda alındı.