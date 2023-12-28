Enflasyonla mücadelede yeni adım! Tütün ürünlerinde vergi dağılımı değiştirildi

Enflasyonla mücadele kapsamında tütün ürünlerinin vergi dağılımında değişikliğe gidilerek nispi vergi oranı azaltıldı, mükellefler arasında ayrım yapılmaksızın, farklı oranlarda değil herkesten eşit olarak alınan (maktu) vergi oranı artırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
1 Ocak'ta yürürlüğe girecek karar ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nun III sayılı listesinde yer alan tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.
AB ve OECD vergi sistemine uyum gözetildi
Avrupa Birliği (AB) ve OECD vergi sistemine uyum kapsamında, vergi kaybına yol açmayacak şekilde düzenleme yapıldı.
Kararla, sigara firmalarının bir birim maliyet artışı için "7,5 birim" sigara satış fiyatında artış yapmaları yerine "5,1 birim" artış yapmaları yeterli olacak.
Maliyet artışının enflasyon üzerindeki baskısı azalacak
Böylece maliyet artışının enflasyon üzerindeki baskısını azaltılmak suretiyle enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefiyle uyumlu bir vergi sistemine geçilmesi amaçlanıyor.
Sigarada vergi oranları değişti
Yeni yıldan itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşecek. Sigaranın maktu vergi tutarı 1,1403 liradan 4,8058 liraya yükselecek. Sigaranın asgari maktu vergi tutarı ise 1,1114 liradan 1,4249 liraya çıkacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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