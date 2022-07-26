Engellilere bireysel ve grup eğitimi desteği artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, engellilere bireysel eğitim desteğinin aylık 1.513 lira, grup eğitim desteğinin ise aylık 424 lira yapılacağını açıkladı.

Sosyal devlet gereği olarak, engelli bireylere sağlanan eğitime, içinde bulunulan ekonomik şartlar gözetilerek, bireysel ve grup eğitim bazında ayrılan bütçe artırıldı.

Bu destek, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kullandırılacak.

Bireysel eğitim aylık 1.164 liradan 1.513 liraya çıkartıldı

Engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 1.164 liradan 1.513 liraya, grup eğitimi için aylık 326 liradan 424 liraya çıkartıldı.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Grup eğitimi için aylık verilen 326 lira 424 liraya çıkartıldı

Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 1.164 liradan 1.513 liraya, grup eğitimi için aylık 326 liradan 424 liraya yükseltildi.