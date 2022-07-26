Petrol
100.14
-0.05%
Euro
18.1134
-0.48%
Dolar
17.8617
0.50%
Altın
987.38
0.44%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.102
-3.86%
BTXN Coin
9.60
-4.57%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Engellilere bireysel ve grup eğitimi desteği artırıldı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, engellilere bireysel eğitim desteğinin aylık 1.513 lira, grup eğitim desteğinin ise aylık 424 lira yapılacağını açıkladı.
    • 26.07.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Engellilere bireysel ve grup eğitimi desteği artırıldı

    Sosyal devlet gereği olarak, engelli bireylere sağlanan eğitime, içinde bulunulan ekonomik şartlar gözetilerek, bireysel ve grup eğitim bazında ayrılan bütçe artırıldı.

    Bu destek, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kullandırılacak.

    Bireysel eğitim aylık 1.164 liradan 1.513 liraya çıkartıldı

    Engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 1.164 liradan 1.513 liraya, grup eğitimi için aylık 326 liradan 424 liraya çıkartıldı.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    destek

    Grup eğitimi için aylık verilen 326 lira 424 liraya çıkartıldı

    Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 1.164 liradan 1.513 liraya, grup eğitimi için aylık 326 liradan 424 liraya yükseltildi.


    İlginizi Çekebilir

    Çin nüfusunun azalmaya başlayacağı öngörülüyor
    Dünya

    Çin nüfusunun azalmaya başlayacağı öngörülüyor

    Kazananları takip edin
    Metabot

    Kazananları takip edin

    Ukrayna: Tahıl sevkiyatına bu hafta başlanmasını umuyoruz
    Gündem

    Ukrayna: Tahıl sevkiyatına bu hafta başlanmasını umuyoruz

    Görüş Bildir