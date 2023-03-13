Enkazların molozları ekonomiye kazandırılacak Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 600 binden fazla bina hasar gördü. Depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bu molozların nasıl değerlendirileceği de gündeme geldi.

Deprem sonrası kaldırılacak enkazdaki molozların geri dönüşüme kazandırılarak değerlendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Molozlardan geri dönüşüm yoluyla elde edilecek yeni malzemeler, inşaat sektöründe dayanıklılığı artırmak için kullanılabilecek

Molozlardan yüksek dayanımlı yapı malzemeleri üretilecek

Malatya İnönü Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Müslüm Murat Maraş, deprem sonrası yıkılan binaların enkazlarındaki molozları geri dönüşüme kazandırılarak elde edilecek malzemeden daha yüksek dayanımlı yapı malzemeleri üretebileceklerini söyledi.

“Geri dönüşümlü beton malzemeleri tekrardan ekonomiye kazandırabileceğiz”

İnşaat molozlarının kendi aralarında ayrıştırıldıktan sonra geri dönüştürülerek elde edilecek malzeme ile inşaatlarda dayanıklılığı artıracak ürün elde edeceklerini belirten Maraş, şöyle konuştu:

İlk etapta molozların malzemeleri kendi aralarında ayrıştırılabilir. Özellikle demirlerin çıktığı malzemeler, plastikler, camlar bunlar kendi aralarında ayrıştırılabilir. Ama bizim burada yaptığımız çalışmada ise özellikle beton kısmında. Geri dönüşümlü beton malzemeleri tekrardan ekonomiye kazandırabileceğiz. Bunlar kontrollü bir şekilde geri dönüşüme kazandırıldığı sürece özellikle ülkemiz için hem maliyet olarak hem de ekonomik olarak ciddi önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.

300 milyon ton moloz geri dönüşüme kazandırılacak

Yaklaşık 300 milyon tonu bulması öngörülen moloz yığınlarının geri dönüşüme kazandırılmasıyla uzunca bir süre yapı malzemesinin, inşaat sektöründe kullanılabileceğinin altını çizen Maraş, şu bilgileri verdi:

Yıkılan binalardan çıkan istatistiklere göre yaklaşık 300 milyon tona yakın malzemenin şu anda geri dönüşüme gittiği söyleniyor. Kentsel dönüşümle birlikte orta ve ağır hasarlıların da yıkılacağını düşünecek olursak bunun bir milyar tonu geçeceği düşünülüyor. Ülkemizde yaklaşık çimento sektöründe üretilen 80 milyon tona yakın bir malzeme varken burada yaklaşık 10-15 yıllık bir yapı malzemesini inşaat sektörüne kazandırabiliriz.

“Yeni yöntem ile düşük dayanımlı yapı malzemelerini ultra yüksek dayanımlara çıkartabiliyoruz”

Çimento sektörünün alternatif malzemelere yönelmesi için geri dönüşümden elde edilecek ürünlerin inşaatlarda kullanılacak çimento ihtiyacını da karşılayabileceğine değinen Maraş, bu konuda da açıklamada bulundu: