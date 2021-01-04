EPDK, 2021 yılında uygulanacak YEKDEM maliyeti tutarlarını açıkladı

EPDK, bu yıl uygulanması için belirlenen YEKDEM maliyeti tutarlarını belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen bu yıl uygulanacak Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti tutarları kararı, Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2020 tarihli mükerrer sayısında yayınlandı.

YEKDEM MALİYETLERİ

YEKDEM maliyeti tutarları mWh başına; ocak için 98.44 lira, şubat için 115.49 lira, mart için 142.35 lira, nisan için 154.67 lira, mayıs için 155.47 lira, haziran için 129.20 lira, temmuz için 128.05 lira ağustos için 130.89 lira, eylül için 115.35 lira, ekim için 107.85 lira, kasım için 119.77 lira ve aralık için 104.22 lira olarak tespit edildi.