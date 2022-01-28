EPDK 2022 yılı için ulusal doğalgaz tüketim tahmini açıklandı

EPDK, 2022 yılı için ulusal doğalgaz tüketim tahminini 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp olarak belirtti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yaptığı açıklamada bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahminini, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp yani 638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat olarak belirlediğini duyurdu.

EPDK'NIN DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahmininin, doğalgazın 9155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.

ASGARİ STOK MİKTARI 360,3 MİLYON STANDART METREKÜP OLDU

Öte yandan EPDK, bu yıldan itibaren uygulanmak üzere konu hakkında yeni karar alınıncaya kadar, iletim şebekesi asgari stok miktarını da 360 milyon 298 bin 645 standart metreküp olarak açıkladı.