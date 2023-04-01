EPDK 2022 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını yayınladı Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı kilovatsaat başına 254,79 kuruş olarak açıklandı.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2022 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 254,79 kuruş olmasına karar verildiğini bildirdi.

Karar Resmi Gazete'de

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 254,79 kuruş

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2022 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 254,79 kuruş olması kararlaştırıldı.

2021'de TORETOSAF, kilovatsaat başına 51,47 kuruştu

2021 yılına ait TORETOSAF, kilovatsaat başına 51,47 kuruş olarak belirlenmişti.