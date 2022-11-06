EPDK 22 şirkete lisans verdiğini açıkladı

EPDK 22 şirkete lisans verildi, 1 şirketin lisansı iptal edildi ve 1 şirketin lisansını uzattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 22 şirkete lisans vermesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aralarında elektrik üretim, elektrik dağıtım, madeni yağ, elektrikli araç şarj sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verildi.

İptal ve süre uzatımı kararları alındı

AA'nın halerine göre, EPDK, aldığı karar gereği 1 şirketin elektrik üretim lisansı iptal edildi, 1 şirketin ikrahiye teslimi lisansı ise uzatıldı.