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    EPDK, 7 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, elektrik piyasasında 7 şirkete üretim lisansı verilirken 13 şirketin lisansı ise sona erdirildi.
    • AA
    • 09.03.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 10:17
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    EPDK, 7 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun  (EPDK) elektrik piyasasında 7 şirkete üretim lisansı vermesine ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 7 şirkete üretim lisansı verilirken, 13 şirketin lisansı sona erdirildi.

    LİSANS VERİLENLER VE LİSANSI İPTAL EDİLENLER

    Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 6 şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı. LPG piyasasında bir şirketin dağıtıcı ve bir diğer şirketin depolama lisansı sona erdirilirken, 2 şirkete de depolama lisansı verildi.

    Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ise 2 şirkete madeni yağ lisansı verilmesi uygun bulundu.

    EPDK, 7 şirkete elektrik üretim lisansı verdi #1

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