EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğini yeniledi EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğinde değişikliğe gitti ve yeni karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İKİNCİ MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Buna göre, yönetmeliğin 2'nci maddesi, "Kullanıcı mobil uygulamasının kurulumu 1 Mart 2025'e kadar Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından 7'nci maddede belirtilen kullanıcı mobil uygulaması ve internet sitesi kurulur" ve "1 Nisan 2025'e kadar elektrik dağıtım şirketleri tarafından 7'nci maddede belirtilen veriler EPİAŞ'a sağlanır." şeklinde değiştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)