EPDK elektrikte lisanssız üretim yönetmeliğini değiştirdi

EPDK, elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Yeni alınan karara göre, birden fazla tüketim tesisi için bölgesinin dışında da üretim tesisi açmak yetkisi tanındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabileceğini bildirdi.

Yönetmelik resmiyete kavuşturuldu

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tüm üretim tesislerinin aynı bölgede bulunması şartı kalktı

AA'nın haberine göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.