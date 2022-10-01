Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.183
-0.75%
BTXN Coin
11.37
-1.30%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    EPDK elektrikte lisanssız üretim yönetmeliğini değiştirdi

    EPDK, elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti.
    • 01.10.2022 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    EPDK elektrikte lisanssız üretim yönetmeliğini değiştirdi

    Yeni alınan karara göre, birden fazla tüketim tesisi için bölgesinin dışında da üretim tesisi açmak yetkisi tanındı.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabileceğini bildirdi.

    Yönetmelik resmiyete kavuşturuldu

    Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Tüm üretim tesislerinin aynı bölgede bulunması şartı kalktı

    AA'nın haberine göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.

    EPDK


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Newsweek: Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmek kötü fikir
    Dünya

    Newsweek: Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmek kötü fikir

    Gürcistan'da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu
    Dünya

    Gürcistan'da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu

    Görüş Bildir