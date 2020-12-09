EPDK: Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı iddiası asılsızdır

Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurumu, giderlerin tüketiciye yansıtıldığı, gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin bazı harcamalarının faturalara ekleneceği iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan EPDK, söz konusu giderlerin dönem net kârı ve Kurumlar Vergisi hesaplamalarında da mali mevzuata göre dikkate alınan giderler olduğunu bildirdi.

"VATANDAŞLARIMIZI YANILTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bu giderler; sadece dağıtım şirketleri için değil tüm sektörler, tüm şirketler, hatta kamu kurumları için yasal altyapısı ve dayanağı olan giderlerdir. Dağıtım şirketleri özelinde bakıldığında ise bu giderler özelleştirme öncesinde dahi bulunmaktadır. Kurumumuz yaptığı düzenleme ile bu giderlere tavan ve limit getirmiştir. Dolayısıyla mali mevzuatta şirketlerin mali ve düzenleyici hesap planlarında yer alan söz konusu giderler üzerinden kurgulanan görsellerle vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışmak gerçekçi ve iyi niyetli bir yaklaşım değildir."





"GİDERLER TÜKETİCİYE YANSITILIYOR İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiasının doğru olmadığı belirtilerek "Söz konusu giderler, ana faaliyet konusu olan personel, bakım onarım, endeks okuma, kesme bağlama, IT, malzeme, genel yönetim giderleri gibi giderlerden farklı değerlendirilmekte, tavana tabi tutulmaktadır. Yani şirketler bu tip giderleri düşürmeye, düşük tutmaya zorlanmaktadır. İlan giderleri faaliyetle ilişkili resmi ilanlardır, reklam amaçlı ilanları kapsamamaktadır. Bu ölçüde büyük ve her tüketiciye dokunan bir faaliyetle iştigal eden şirketlerin faaliyetlerinin doğal sonucu olarak tüketiciyi bilgilendirmeleri ve ilanlarda bulunmaları gerekmektedir." denildi.