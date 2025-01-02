EPDK, Irak ile elektrik ticareti kapasite tahsis sürecini başlattı

AA

Sınır komşu Irak'a elektrik ihracatı için başvuru tarihleri açıklanarak, detayları açıklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Irak'a elektrik enerjisi ihracatı ve ithalatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin başvurularını 13 Ocak'a kadar yapması gerektiğini bildirdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği'nin ilgili maddesi uyarınca, Türkiye-Irak arasında mevcut 400 kV Cizre - Kasek enterkonneksiyon hattını kullanmak suretiyle Irak'a elektrik enerjisi ihracatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile Irak'tan elektrik enerjisi ithalatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin 13 Ocak mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekiyor.

IRAK'A ELEKTRİK İTHALATI İÇİN KAPASİTE TAHSİSİ TALEBİ

Öte yandan, tedarik lisansı sahibi Alfirin Enerji Ticaret AŞ, söz konusu hat üzerinden izole bölge besleme yöntemi ile Irak'a elektrik enerjisi ihracatı yapmak üzere lisans tadil tarihinden itibaren iki yıl boyunca azami 300 megavat kapasite tahsisi için lisansının tadil edilmesini talep etti.