EPDK, son kaynak tedarik tarifesi tüketim limitini güncelledi

EPDK, son kaynak tedarik tarifesi tüketim limitini ağustos ayı itibarıyla 100 milyon kWh/yıl olarak güncellediğini duyurdu.

Yeni alınan bir kararla; serbest fiyat tarifesi kullanan meslek ve tarım aboneleri kullanımlarını yeni tarifede belirtilen 100 milyon kilowatt saat artırdıklarında ulusal tarifeye geçecekler.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), mesken ve tarımsal faaliyet aboneleri için son kaynak tedarik tarifesi kapsamında tüketim limitini ağustos ayından başlamak üzere yıllık 100 milyon kWh olarak belirledi.

Mesken ve tarımsal faaliyet abone gruplarını kapsıyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan EPDK kararına göre, söz konusu limit mesken ve tarımsal faaliyet abone grupları için ağustos ayı başından itibaren düzenlenecek faturalarda geçerli olacak.

Son kaynak tedarik tarifesi nedir

Son kaynak tedarik tarifesi, serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşmalar ile temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedarikine ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeriyor.

Yıllık tüketimin EPDK tarafından belirlenen bu limitin üzerinde olması durumunda belirlenen abone gruplarının ulusal tarifeden fiyatlandırılmayacağı anlamına geliyor.