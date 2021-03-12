EPDK, vadeli doğalgaz piyasası işletim esaslarını yayınladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Vadeli Doğalgaz Piyasası işletim usullerini belirleyen kararını yayınlayarak kamuoyu ile paylaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Vadeli Doğalgaz Piyasası (VGP) işletim usullerini belirleyen yeni kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

KARARIN KAPSADIĞI KONULAR

EPDK kararı ekinde yer alan VGP işletim esasları; piyasa işletmecisinin, merkezi uzlaştırma kuruluşunun ve piyasa katılımcılarının VGP'ye dair hak ve yükümlülüklerine VGP'de gerçekleştirilen işlemlere, uzlaştırma, fatura ve ödeme işlemlerine, teminat ve temerrüt yönetimi ile temerrüt garanti hesabına ilişkin hususları kapsıyor.