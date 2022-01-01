EPDK, yeni yılda uygulanacak yeşil enerji bedelini belirledi

BDDK, düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak elektrik tarife tablolarını onayladığına dair tebliğ yayınlanarak yürürlüğe girdi

BDDK'nın onaylanan kararı gereğince, yeşil tarifeyi seçen tüketicilere, görevli tedarik şirketleri tarafından uygulanacak yeşil enerji ve dağıtım bedeli kilovatsaat başına 203,56 kuruş-222,70 kuruş arasında değişecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Resmi Gazete'de yayınlanan konuya ilişkin kurul kararına göre, EPDK tarafından onaylanan ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeşil enerji ve dağıtım bedelinin kilovatsaat fiyatı, alçak gerilim, orta gerilim, tek terimli, çift terimli olmasına, sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatma amaçlı kullanılmasına göre 203,56 ile 222,70 kuruş arasında farklılık gösterecek.

DÜŞÜK TÜKETİMLİ TÜKETİCİLERE UYGULANACAK ELEKTRİK TARİFE TABLOLARI

EPDK, dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve "Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak elektrik tarife tablolarını da onayladı.