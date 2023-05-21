EPDK, yenilenebilir enerji yatırımlarda ön lisans kapasitesini açıkladı EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı RES ve GES yatırımlarında ön lisans kapasitesi 10 bin megavata yaklaştığını belirtti.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı rüzgar enerjisi santrali (RES) ve güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarında rekor beklediklerini aktardı.

Buna göre, kurulun verdiği depolamalı ön lisans kurulu gücü, 9 bin 500 megavatı geçti. Yılmaz bu rakamın, sahada 18 milyar dolar düzeyinde yatırım anlamına geldiğini duyurdu.

Yılmaz, "Bugüne kadar toplamda 120 projeye 9 bin 514 megavat ön lisans vermiş olduk. Bunun 5 bin 603 megavatı rüzgar enerjisi ve 3 bin 911 megavatı da güneş enerjisi santral yatırımları." şeklinde bilgi verdi.

"252 bin megavatı aşan depolamalı RES-GES yatırımı başvurusu yapıldı"

EPDK'nin, 19 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ikincil mevzuat değişikliklerinin ardından depolamalı elektrik üretimi kapsamında başvuruları almaya başladığını anımsatan Yılmaz, 6 ayda kuruma 252 bin megavatı aşan depolamalı RES-GES yatırımı başvurusu yapıldığını aktardı.

Depolamalı RES ve GES için saha çalışmaları devam ediyor

Yılmaz, son kurul toplantısında, 974 megavat kapasiteli 11 RES, 500,29 megavat kapasiteli 9 GES olmak üzere toplam 1474,29 megavat kurulu gücündeki depolamalı RES ve GES için ön lisans verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

Bugüne kadar toplamda 120 projeye 9 bin 514 megavat ön lisans vermiş olduk. Bunun 5 bin 603 megavatı rüzgar enerjisi ve 3 bin 911 megavatı da güneş enerjisi santral yatırımları. 68'i RES ve 52'si GES. Enerji sektörü Türkiye Yüzyılı'na hazır. Depolamalı RES-GES yatırımlarında rekor bekliyoruz. Başvurularda zaten bunu net şekilde görmüştük. Kurulumuzun verdiği depolamalı ön lisans kurulu gücü 9 bin 500 megavatı geçti. Bu, sahada 18 milyar dolar düzeyinde yatırım anlamına geliyor. Kurum olarak verdiğimiz ön lisanslar her hafta artacak.

Tekirdağ, Kırklareli, Antalya'da yoğunlaşacak

Depolamalı RES ve GES yatırımları için saha çalışmalarının özellikle Karaman, Tekirdağ, Kırklareli, Antalya gibi farklı illerde yoğunlaştığını ifade edildi.