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- EPDK'dan 7 doğalgaz dağıtım şirketinin satış tarifesi revizesi
EPDK'dan 7 doğalgaz dağıtım şirketinin satış tarifesi revizesi
- 27.08.2022 - 09:45
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) , 7 doğalgaz dağıtım şirketinin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerinin revize edilmesine karar verdi.
EPDK'nın konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.
7 şirketin 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli perakende satış tarifeleri değişti
Buna göre, Selçuk Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Mustafakemalpaşa Susurluk Karacabey Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Aksarak Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğalgaz Dağıtım Paz. ve Tic. AŞ'nin, 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.
Sistem kullanım bedelleri düzenlendi
Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi. Söz konusu kararlar, 1 eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.