EPDK'dan 7 doğalgaz dağıtım şirketinin satış tarifesi revizesi

EPDK, Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararına göre dağıtım şirketlerine yönelik perakende satış tarifeleri ve sistem kullanım bedellerinde değişikliğe gitti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) , 7 doğalgaz dağıtım şirketinin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerinin revize edilmesine karar verdi.

EPDK'nın konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

7 şirketin 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli perakende satış tarifeleri değişti

Buna göre, Selçuk Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Mustafakemalpaşa Susurluk Karacabey Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Aksarak Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğalgaz Dağıtım Paz. ve Tic. AŞ'nin, 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Sistem kullanım bedelleri düzenlendi

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi. Söz konusu kararlar, 1 eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.