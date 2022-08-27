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    EPDK'dan 7 doğalgaz dağıtım şirketinin satış tarifesi revizesi

    EPDK, Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararına göre dağıtım şirketlerine yönelik perakende satış tarifeleri ve sistem kullanım bedellerinde değişikliğe gitti.
    • 27.08.2022 - 09:45
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    EPDK'dan 7 doğalgaz dağıtım şirketinin satış tarifesi revizesi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) , 7 doğalgaz dağıtım şirketinin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerinin revize edilmesine karar verdi.

    EPDK'nın konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    7 şirketin 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli perakende satış tarifeleri değişti

    Buna göre, Selçuk Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Mustafakemalpaşa Susurluk Karacabey Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Aksarak Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğalgaz Dağıtım Paz. ve Tic. AŞ'nin, 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

    EPDK dan 7 doğalgaz dağıtım şirketinin satış tarifesi revizesi #1

    Sistem kullanım bedelleri düzenlendi

    Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi. Söz konusu kararlar, 1 eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.


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