Petrol
121.78
0.15%
Euro
16.40
0.37%
Dolar
14.86
0.21%
Altın
934.57
0.72%
Borsa
2186
0.12%
Bitcoin
637.483
2.44%
BTXN Coin
41.33
-0.83%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    EPDK'dan doğalgaz fatura borcu kararı

    EPDK: Fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğalgazı 3 ay boyunca kesilemeyecek. Bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek.
    • AA
    • 24.03.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 14:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    EPDK'dan doğalgaz fatura borcu kararı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), fatura borcu olan şehit ailelerinin, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğalgazı 3 ay boyunca kesilemeyeceğini duyurdu. Aynı duyuruya göre bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek.

    EPDK, doğalgaz güvence bedelinin de en az 6 taksite bölünebileceğini aktardı.

    (AYRINTILAR GELİYOR)


    İlginizi Çekebilir

    2022 Temettü ödemeleri yattı mı? Temettü nedir, kime ödenir?
    Gündem

    2022 Temettü ödemeleri yattı mı? Temettü nedir, kime ödenir?

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Çocuklara kitap okutmanın gücü
    Kitap

    Çocuklara kitap okutmanın gücü

    Görüş Bildir