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EPDK'dan doğalgaz fatura borcu kararı
EPDK: Fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğalgazı 3 ay boyunca kesilemeyecek. Bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek.
- AA
- 24.03.2022 - 14:42
- Güncelleme : 24.03.2022 - 14:47
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), fatura borcu olan şehit ailelerinin, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğalgazı 3 ay boyunca kesilemeyeceğini duyurdu. Aynı duyuruya göre bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek.
EPDK, doğalgaz güvence bedelinin de en az 6 taksite bölünebileceğini aktardı.
(AYRINTILAR GELİYOR)