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EPDK'dan doğalgaz fatura borcu kararı

EPDK'dan doğalgaz fatura borcu kararı

EPDK: Fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğalgazı 3 ay boyunca kesilemeyecek. Bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek.