EPDK'dan elektrik fiyatlarındaki artışa yönelik önlem kararı

EPDK, elektrikte arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilere olan etkilerinin kısa ve uzun dönemli şekilde değerlendirilmesi ile 6 aya kadar önlem alınmasının sağlanacağını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), bugün toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıdan tüketiciye yönelik enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir karar çıktı.

EPDK, toplantının ardından ise yazılı bir açıklama yaptı.

"MAKULÜN ÜSTÜNDE ARTIŞLAR YAŞANIYOR"

Türkiye’nin hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, yerli kömür, ithal kömür ve doğalgaz gibi farklı kaynaklar yoluyla üretilen aynı miktarda elektrik enerjisinde maliyetlerin birbirinden oldukça farklılık gösterebildiği belirtilen açıklamada, "Yurt dışı piyasalardan kaynaklanan kömür ve doğalgaz maliyetlerindeki artışlar piyasamızda oluşan elektrik fiyatlarını da etkilemektedir. Bu durum maliyetleri nispeten daha az artan kaynaklardan üretilen elektriğin satış bedelinin de artmasına neden olabilmektedir. Bu maliyet farklılıkları birbirine yakın seyrederken elektrik piyasamızda herhangi bir soruna sebep olmazken, üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan artışlar serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları da getirebilmektedir. Diğer bir deyişle aynı ürün için bazı kaynak türlerindeki santraller maliyetlerini dahi karşılayamazken, başka kaynak türlerinde aşırı oranda karlar oluşabilmektedir. Bu durum sadece üreticiler açısından değil, ister serbest piyasadan, isterse düzenlenen tarifeden enerji alsın bütün tüketicilerimize fiyat artışı riski olarak yansıyabilmektedir." denildi.

TÜKETİCİLERE ETKİLERİ İÇİN 6 AYA KADAR ÖNLEM ALINACAK

Açıklamada bu nedenle elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeniyle üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için kanunun yerdiği yetki çerçevesinde EPDK’nın alacağı önlemlerin usulünün belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, usul ve esaslar çerçevesinde arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilere olan etkilerinin kısa ve uzun dönemli şekilde değerlendirilmesi ile serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden 6 aya kadar önlem alınmasının sağlanacağı ifade edilerek, "EPDK, Bakanlığımızla birlikte arz güvenliği başta olmak üzere elektrik enerjisi ve kaynaklarının fiyatlarını hem yurt içinde hem yurt dışında takip etmeye devam edecek, gerekli görülmesi halinde kanun ve mevzuat kapsamında bütün önlemler alınacaktır." denildi.