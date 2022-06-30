Petrol
112.67
0.20%
Euro
17.4983
0.64%
Dolar
16.6953
0.34%
Altın
974.17
0.12%
Borsa
2402
0.00%
Bitcoin
329.860
-2.49%
BTXN Coin
6.64
-5.81%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    EPDK'dan elektrikte gün öncesi azami fiyat kararı

    Elektriğin teslimat gününden bir gün öncesinde, elektrik ticareti ve dengeleme faaliyetleri için kullanılan limit fiyat, mWh başına yüzde 17 oranında artırıldı.
    • 30.06.2022 - 09:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    EPDK'dan elektrikte gün öncesi azami fiyat kararı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitini, mWh başına yüzde 17 oranında artırdı.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    Reuters'ın haberine göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan EPDK kararına göre, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, mWh başına asgari sıfır lira, azami 3,750 lira olarak uygulanacak.

    Azami tutar daha önce 3,200 lira olarak uygulanıyordu.

    elektrik

    Gün öncesi ve dengeleme güç piyasası

    Gün öncesi ve dengeleme güç piyasası; elektriğin teslimat gününden bir gün öncesinde, elektrik ticareti ve dengeleme faaliyetleri için kullanılan, piyasa işletmecisi tarafından işletilen, organize bir piyasa anlamına geliyor.


    İlginizi Çekebilir

    Wall Street Journal, Türkiye'nin NATO anlaşmasını analiz etti
    Dünya

    Wall Street Journal, Türkiye'nin NATO anlaşmasını analiz etti

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Nermin Bezmen: Kadınların yolculuğunu anlatıyorum
    Kitap

    Nermin Bezmen: Kadınların yolculuğunu anlatıyorum

    Görüş Bildir