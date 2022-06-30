EPDK'dan elektrikte gün öncesi azami fiyat kararı

Elektriğin teslimat gününden bir gün öncesinde, elektrik ticareti ve dengeleme faaliyetleri için kullanılan limit fiyat, mWh başına yüzde 17 oranında artırıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitini, mWh başına yüzde 17 oranında artırdı.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Reuters'ın haberine göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan EPDK kararına göre, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, mWh başına asgari sıfır lira, azami 3,750 lira olarak uygulanacak.

Azami tutar daha önce 3,200 lira olarak uygulanıyordu.

Gün öncesi ve dengeleme güç piyasası

Gün öncesi ve dengeleme güç piyasası; elektriğin teslimat gününden bir gün öncesinde, elektrik ticareti ve dengeleme faaliyetleri için kullanılan, piyasa işletmecisi tarafından işletilen, organize bir piyasa anlamına geliyor.